Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Teindeln - Feuerwehr unterstützt bei Bahnunfall

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Plettenberg (ots)

Heute wurde die Feuerwehr gegen 08:23 Uhr zum Ortsteil Teindeln alarmiert. Im dortigen Eisenbahntunnel zwischen Plettenberg und Werdohl hatte ein in Richtung Hagen fahrender Güterzug eine Achse verloren. Diese wurde von einem entgegenkommenden Güterzug erfasst, wodurch dieser eine Vollbremsung machen musste. Beide Züge blieben durch den Unfall im Tunnel stehen. Vertreter der DB waren bereits vor Ort, um die Bergung der beiden Züge einzuleiten. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte bei der Bergung der havarierten Achse. Gegen 15:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz war neben der Wehrleitung die Löschgruppe Ohle.

Besonders positiv hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit dem Notfallmanagement der DB und der Einzelsparten wie DB Cargo und DB InfraGo.

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