Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Silbernen VW Passat zerkratzt - Unbekannter verursacht Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro (28./29.05.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an einem auf der Luisenstraße abgestellten Auto verursacht. Der Täter zerkratzte den auf Höhe der Hausnummer 44 geparkten silbernen VW Passat über die gesamte Beifahrerseite. Die Reparaturkosten der Beschädigungen dürften bei rund 5.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00 entgegen.

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