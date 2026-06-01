Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Auffahrunfall: 60-jähriger Pedelec-Fahrer durchlägt Heckscheibe verletzte sich leicht (30.05.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto hat sich am Samstagabend auf der Oberen Hauptstraße ereignet.

Eine 72-jährige Frau näherte sich gegen 18 Uhr mit ihrem Mercedes einer Engstelle und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein nachfolgender 60-jähriger Pedelec-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Der Radfahrer durchschlug die Heckscheibe des Mercedes und zog sich dabei, vermutlich auch aufgrund seines getragenen Fahrradhelms, glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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