Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht nach Zeugenhinweis Audi mit Pappkennzeichen aus dem Verkehr (30.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte des Polizeireviers Villingen am Samstagmorgen ein Auto mit Pappkennzeichen aus dem Verkehr gezogen, dessen Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 7 Uhr teilte ein Zeuge einen auf der Bundesstraße 33 von Bad Dürrheim in Richtung Villingen fahrenden Audi mit Pappkennzeichen mit, der zudem Schlangenlinien fahre und immer wieder grundlos abbremse. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Villinger Straße konnte der Wagen schließlich aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert werden. Der 49-jährige Fahrer des Audis stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, verweigerte jedoch einen Urintest. Anschließend musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die an seinem Wagen angebrachten Kennzeichen aus Pappe wurden entfernt und sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde dem 49-Jährigen untersagt.

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