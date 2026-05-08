Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Wohn- und Geschäftshaus - Feuerwehr verhindert die Brandausbreitung auf weitere Geschosse

Düsseldorf (ots)

Freitag, 08.Mai 2026, 13.24 Uhr, Düsselstraße, Unterbilk Am Freitagmittag kam es in Unterbilk zu einem Brand im Lager eines Kiosks im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf konnten eine Brandausbreitung auf die Wohnungen verhindern und vier Personen aus den über dem Kiosk liegenden Etagen retten. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Freitagmittag meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf um kurz vor halb zwei einen Brand in einem Hinterhof in Unterbilk. Der Leitstellendisponent alarmierte umgehend die ersten Einsatzkräfte zur Düsselstraße. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war eine große Rauchwolke über der gemeldeten Adresse zu sehen. Als Ursache konnte ein Feuer in einem Lager des Ladenlokals im Erdgeschoss des Gebäudes festgestellt werden. Die Flammen drohten sich im Hinterhof auf die darüber liegende Wohnung auszubreiten. Durch den Einsatzleiter wurden sofort die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Weitere Feuerwehrleute retteten parallel vier Personen aus ihren verrauchten Wohnungen und führten diese sicher durch den verrauchten Treppenraumen ins Freie. Nachdem das Feuer nach gut einer Stunde gelöscht war, wurde das Gebäude durch Lüfter vom Rauch befreit und das gesamte Gebäude kontrolliert. Die geretteten Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht, alle Bewohner blieben unverletzt. Nach gut zweieinhalb Stunden kehrten die letzten der 40 Feuerwehrleute zu ihren Wachen zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursachenermittlung aufgenommen.

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