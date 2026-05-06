Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Folgemeldung: Feuerwehr Düsseldorf übernimmt Kontaktperson des Hantavirus von niederländischen Behörden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 6. Mai 2026, 10 Uhr, Düsseldorf

Gegen 10 Uhr machte sich die in Nordrhein-Westfalen einzigartige Hochinfektionstransportkomponente der Feuerwehr Düsseldorf im Auftrag des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitsschutz (LfGA NRW) auf den Weg in die Niederlande, um dort eine Kontaktperson mit möglichem Hantavirus-Bezug zu übernehmen und in die Universitätsklinik Düsseldorf zu transportieren.

Der Konvoi sowie ein Vorauskommando legten die Strecke in die Niederlande nahe Amsterdam ohne besondere Vorkommnisse zurück.

Gegen 20 Uhr erfolgte die Übergabe der betroffenen Person durch die niederländischen Behörden. Im Anschluss begann der Transport in Richtung Universitätsklinik Düsseldorf.

Aktuell ist der Zustand der Person ist stabil, derzeit zeigt sie keine Symptome einer Infektion. Auch der vorausgegangene Transport per Flugzeug verlief ohne Komplikationen. Eine weitere medizinische Beurteilung erfolgt in der Universitätsklinik Düsseldorf.

Die Hochinfektionstransportkomponente der Feuerwehr Düsseldorf ist nun auf dem Weg in die Universitätsklinik Düsseldorf.

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