Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Folgemeldung 1: Feuerwehr Düsseldorf im Rahmen des EU-Waldbrandmoduls in den Niederlanden im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. Mai 2026, 18 Uhr, Düsseldorf

Die Feuerwehr Düsseldorf ist derzeit als Teil des EU-Waldbrandmoduls gemeinsam mit weiteren Feuerwehren aus Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden im Einsatz.

Am 1. Mai erreichten die Einsatzkräfte gegen 10.00 Uhr den Sammelraum am Flughafen Eindhoven. Nach einer kurzen Erkundungsphase übernahmen die Kräfte umgehend die Brandbekämpfung in den betroffenem Gebiet. Parallel dazu wurde vor Ort das Camp für die Einsatzkräfte eingerichtet.

Die Düsseldorfer Einsatzkräfte waren an einer Flanke des Waldbrandes tätig und bekämpften dort die Brände. Zeitgleich richteten die weiteren Kräfte das Camp ein. Im Anschluss an den Aufbau kam es zu einem planmäßigen Personalwechsel. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an.

Am 2. Mai nahmen die Einsatzkräfte in den Morgenstunden erneut ihre Arbeit auf und setzten die am Vortag begonnenen Löschmaßnahmen fort. Es erfolgt im Einsatzverlauf ein fortlaufender Personalwechsel. Die Brände sowie verbliebene Glutnester konnten weitestgehend eingedämmt werden. Ein Einsatzende der internationalen Einheiten aus Deutschland und Frankreich wird voraussichtlich am Samstagabend erwartet. Die anschließenden Nachlöscharbeiten werden durch die örtlichen Feuerwehren übernommen.

Die Rückreise nach Deutschland ist für Sonntagmorgen geplant, sodass die Düsseldorfer Kollegen am Sonntagmittag zurückerwartet werden. Der vierte Einsatz des NRW-Waldbrandmoduls wird damit voraussichtlich planmäßig am Sonntagmittag abgeschlossen sein.

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