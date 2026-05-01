Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Feuerwehr Düsseldorf unterstützt als Teil der EU-Waldbrandeinheit die Niederlande bei der Waldbrandbekämpfung

Düsseldorf (ots)

Freitag, 1. Mai 2026, 6 Uhr, Düsseldorf

Im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens beteiligt sich die Feuerwehr Düsseldorf als Teil des Waldbrandmoduls GFFF-V DE1 an einem internationalen Einsatz zur Bekämpfung mehrerer Waldbrände in den Niederlanden.

Am Donnerstagabend stellten die niederländischen Behörden aufgrund der angespannten Lage ein Hilfeersuchen über die Europäische Union. Seitens der Bundesrepublik Deutschland wurde daraufhin das vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gemeldete Waldbrandmodul angeboten und durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach Eingang der Anforderung begannen die beteiligten Feuerwehren mit der Planung und Organisation des Einsatzes.

Seit Freitagmorgen, 6 Uhr, sind spezialisierte Einheiten der Feuerwehren aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter und Ratingen auf dem Weg in die Niederlande. Insgesamt befinden sich rund 70 Einsatzkräfte mit etwa 20 Fahrzeugen im geschlossenen Verband auf der Anfahrt zum Einsatzort.

Die Feuerwehr Düsseldorf beteiligt sich mit zwei Fahrzeugen und sechs ehrenamtlichen Einsatzkräften an dem Waldbrandmodul. Gemeinsam mit den Kräften aus Ratingen starteten die Düsseldorfer Einsatzkräfte ihre Anreise und schließen sich im weiteren Verlauf dem Konvoi und den übrigen Einheiten an.

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