Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht Kellerbrand, zwei Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. April 2026, 21.13 Uhr, Münsterstraße, Mörsenbroich

Am späten Sonntagabend kam es in Mörsenbroich zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhinderten eine Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Um kurz nach 21 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis auf der Münsterstraße in Mörsenbroich. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als diese nur wenige Minuten später eintrafen, stellten sie einen Kellerbrand sowie eine leichte Rauchentwicklung im Treppenraum fest. Während die ersten Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vorgingen, wurden bereits weitere Kräfte zur Unterstützung hinzugezogen. Nach rund einer Stunde war das Feuer vollständig gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile.

Zwei Personen hatten Brandrauch eingeatmet, sodass der Rettungsdienst sie zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportierte. Alle übrigen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach gut zwei Stunden kehrten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

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