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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG Nächtlicher Dachstuhlbrand - Feuerwehr bekämpft Flammen, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. April 2026, 3.12 Uhr, Kirchfeldstraße, Unterbilk

Am frühen Freitagmorgen meldeten Anrufer ein Feuer auf der Kirchfeldstraße in Unterbilk. Die ersten Einsatzkräfte stellen ein Brandereignis im Dachgeschoss eines Wohngebäudes fest. Das Feuer wurde mit Hilfe von zwei Drehleitern sowie mehreren Trupps im Gebäude gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Gegen kurz nach 3 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Unterbilk. Umgehend entsandte der Disponent Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einheiten nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, stellten diese ein Brandereignis im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Alle Bewohner verließen das Gebäude eigenständig, sodass sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrierten.

Während die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung einleiteten, forderte der Einsatzleiter weitere Einheiten zur Unterstützung an. Dabei löschten die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes. Weitere Feuerwehrleute unterstützen das Ablöschen der Flammen von außen über zwei Drehleitern.

Die Stadtwerke stellten die Energie- und Wasserversorgung des Gebäudes vorsorglich ab. Aus diesem Grund war eine Unterbringung von insgesamt sieben Bewohnern durch die Stadt Düsseldorf erforderlich.

Das Ablöschen der letzten Glutnester gestaltet sich als aufwendig, sodass Teile des Daches von Einsatzkräften aus dem Korb einer Drehleiter geöffnet werden müssen. Aufgrund der andauernden und personalintensiven Maßnahmen unterstützte die Freiwillige Feuerwehr den Einsatz mit mehreren Atemschutztrupps.

Die Arbeiten der Feuerwehr an der Kirchfeldstraße dauern aktuell an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Kai Bröschet
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: kai.broeschet@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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