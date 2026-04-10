Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Waldbrand in Ludenberg, Feuerwehr kann eine größere Ausbreitung verhindern

Düsseldorf (ots)

Freitag, 10.April 2026, 19:43 Uhr, Ernst-Poensgen Allee, Ludenberg

Am Freitagabend wird die Feuerwehr Düsseldorf zu einer Feuermeldung an der Ernst-Poensgen-Allee gerufen. Vor Ort kann die Feuerwehr verhindern, dass sich ein Feuer zu einem großen Waldbrand ausbreitet.

Am Freitagabend um 19:43 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf eine Meldung ein, dass es eine Rauchentwicklung im Grafenberger Wald gab. Umgehend entsandte der Disponent mehrere Einheiten zu der gemeldeten Stelle. Schon auf der Anfahrt konnten die ersten Einheiten die Rauchentwicklung sehen. Zum Glück hatte sich der Anrufer den Einsatzkräften schnell zu erkennen gegeben und konnte sie zu dem Feuer lotsen. Vor Ort fanden die Kollegen ein Bodenfeuer von cirka 100 qm vor. Der Einsatzleiter setzte die ersten Trupps mit Feuerpatschen und Hacken ein, um eine Ausbreitung zu verhindern. Zeitgleich wurde eine Löschwasserversorgung hergestellt und eine Spezialeinheit für die Waldbrandbekämpfung nachgefordert. Nachdem die Löschwasserversorgung aufgebaut war konnte von zwei Seiten eine effektive Brandbekämpfung durchgeführt werden. Nach einer Stunde war das Feuer bereits in Gewalt und die Spezialeinheit konnte mit ihrem Equipment die noch vorhanden Glutnester löschen. Nachdem der Bereich zusätzlich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte der Einsatz für die rund 30 Einsatzkräfte nach zweieinhalb Stunden beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

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