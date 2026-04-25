Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löschte am frühen Samstagabend Küchenbrand

Düsseldorf (ots)

Samstag, 25. April 2026, 17.53 Uhr, Fritz-von-Wille-Straße, Rath

Am frühen Samstagabend kam es in Rath zu einem Küchenbrand in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf löschten die Flammen innerhalb von 30 Minuten, kontrollierten weitere Bereiche des Wohnhauses auf eine Ausbreitung des Feuers und befreiten die Brandwohnung vom Brandrauch. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Samstag Abend meldeten Anrufer um kurz vor 18 Uhr einen Brand in Rath der Feuerwehr Düsseldorf. Der Leitstellendisponent alarmierte umgehend die ersten Einsatzkräfte zur Fritz-von-Wille-Straße. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, quoll bereits dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und die Feuerwehrleute stellten einen Küchenbrand als Ursache fest. Durch den Einsatzleiter wurden die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Weitere Feuerwehrleute führten parallel dazu die Kontrolle des Treppenraumes und der Rückseite des Wohnhauses durch. Hier stand schnell fest: Der Brand begrenzte sich auf die Küche der Brandwohnung; weitere Bereiche des Hauses waren nicht betroffen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand rasch ab, sodass der Einsatzleiter bereits 30 Minuten nach der Alarmierung die Meldung "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden konnte. Im Anschluss daran folgten noch kleinere Nachlösch- und Kontrollarbeiten. Durch das Feuer ist die betroffene Wohnung so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass diese aktuell nicht bewohnbar ist. Die unverletzte Mieterin kümmert sich selbst um eine Ersatzunterkunft.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursachenermittlung aufgenommen. Nach gut 90 Minuten kehrten die letzten der 20 Feuerwehrleute zu ihren Wachen zurück.

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