Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung: Feuerwehr Düsseldorf beendet als Teil des EU-Waldbrandmoduls den internationalen Einsatz in den Niederlanden

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 3. Mai 2026, 17 Uhr, Düsseldorf

Das in den Niederlanden eingesetzte EU-Waldbrandmodul aus Deutschland, gestellt durch Feuerwehren aus Nordrhein-Westfalen, beendet am Sonntagmittag planmäßig seinen Einsatz.

Die Einsatzkräfte aus Düsseldorf, Bonn, Leverkusen, Königswinter und Ratingen erreichten am 1. Mai gegen 10 Uhr den Sammelraum am Flughafen Eindhoven. Unmittelbar nach der Ankunft erfolgte in Abstimmung mit den örtlichen Einsatzkräften die Erkundung. Anschließend begannen erste Einheiten mit der Brandbekämpfung in den betroffenen Bereichen. Parallel erfolgte durch die weiteren Einsatzkräfte die Errichtung des Camps.

Aus Düsseldorf übernahmen Kräfte die Brandbekämpfung an einer Flanke des Waldbrandes. Zeitgleich errichteten weitere Einheiten das Camp. Nach dessen Fertigstellung erfolgte ein planmäßiger Personalwechsel. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Am Folgetag wurden die Maßnahmen fortgeführt.

Bereits am 2. Mai konnten die Brände sowie verbliebene Glutnester weitgehend eingedämmt werden. Die internationalen Einheiten aus Frankreich und Deutschland beendeten ihre Maßnahmen am Samstagabend. Die anschließenden Nachlöscharbeiten übernahmen die örtlichen Feuerwehren.

Am Sonntagmorgen begann die Rückreise nach Deutschland. Die sechs ehrenamtlichen Düsseldorfer Einsatzkräfte sind am Mittag wieder an ihrem Standort eingetroffen. Der vierte Einsatz des NRW-Waldbrandmoduls wird damit planmäßig abgeschlossen.

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