PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall - über 1,4 Promille gemessen

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 24.02.2026, gegen 14.00 Uhr kam es im Wernburger Weg in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden sowohl das E-Bike als auch der Pkw beschädigt.

Während der Pkw-Fahrer die Polizei verständigte, entfernte sich der E-Bike-Fahrer vom Unfallort, ließ jedoch persönliche Gegenstände zurück. Dadurch konnten die Beamten ihn schnell ausfindig machen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem E-Bike-Fahrer, ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 48-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

Ob der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wird die Auswertung der entnommenen Blutprobe zeigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:28

    LPI-SLF: Unfallflucht und Fahrt unter Betäubungsmitteln

    Saalfeld (ots) - Am Montagabend stellten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt im Bereich Mittlerer Watzenbach in Saalfeld einen PKW im Gegenverkehr fest, der mit einem platten Reifen unterwegs war. Als die Beamten den 44-Jährigen stoppten und kontrollierten ergab sich zunächst der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung- dieser wurde durch einen Drogenvortest untermauert. Auf Nachfrage zum platten Reifen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 04:05

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht am Fit for 24

    Pößneck (ots) - Am Montag Abend zwischen 20:15 und 22:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen orange farbenen Dacia Duster auf dem Parkpletz des Fitness-Studios in der Lohstraße in Pößneck. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken den abgeparkten Dacia und beschädigte diesen dabei leicht. Wer kann Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben? Insbesondere der Fahrzeugführer eines ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 03:55

    LPI-SLF: Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Wurzbach (ots) - Am Montag Abend kurz vor Mitternacht wurde ein 37-jähriger Skoda-Fahrer in der Ortslage Wurzbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Skoda-Fahrer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren