Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall - über 1,4 Promille gemessen
Saalfeld (ots)
Am Dienstag, dem 24.02.2026, gegen 14.00 Uhr kam es im Wernburger Weg in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden sowohl das E-Bike als auch der Pkw beschädigt.
Während der Pkw-Fahrer die Polizei verständigte, entfernte sich der E-Bike-Fahrer vom Unfallort, ließ jedoch persönliche Gegenstände zurück. Dadurch konnten die Beamten ihn schnell ausfindig machen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem E-Bike-Fahrer, ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 48-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde.
Ob der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wird die Auswertung der entnommenen Blutprobe zeigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.
