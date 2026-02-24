PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht und Fahrt unter Betäubungsmitteln

Saalfeld (ots)

Am Montagabend stellten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt im Bereich Mittlerer Watzenbach in Saalfeld einen PKW im Gegenverkehr fest, der mit einem platten Reifen unterwegs war. Als die Beamten den 44-Jährigen stoppten und kontrollierten ergab sich zunächst der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung- dieser wurde durch einen Drogenvortest untermauert. Auf Nachfrage zum platten Reifen räumte der nunmehr Beschuldigte dann ein, auf der Bundesstraße 281 einen Unfall gehabt zu haben, nachdem er mit seinem PKW von der Straße abkam. Im Bereich des Arnsgereuther Berges fanden die Beamten dann eindeutige Unfallspuren sowie u.a. einen beschädigten Leitpfosten. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt sowie der Führerschein des 44-Jährigen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
