Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil kontrollieren Poser und Tuner (30./31.05.2026)

Rottweil (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil hatten am Samstagabend die Poser- und Tuningszene im Blick.

Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 01:00 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 20 Fahrzeuge. Hierbei fiel gegen 18 Uhr ein 38-jähriger Fiat-Fahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen Rottweil und Neukirch durch einen übermäßig lauten Auspuff auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine nicht zugelassene Abgasanlage fest. Da der Fahrer zudem keinen Nachweis für die geänderten Felgen mitführte, untersagten die Beamten vor Ort die Weiterfahrt. Die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt und der Fiat zum Polizeirevier verbracht.

Gegen 21:15 Uhr stellten die Polizisten in Dietingen einen BMW fest, an dem Kennzeichen angebracht waren, die nicht für das betreffende Fahrzeug ausgegeben worden waren. Der 20-jährige Fahrer gab an, lediglich eine Testfahrt unternommen zu haben. Auch ihm untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten.

Bei vier weiteren Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest, die von den Fahrzeughaltern nachträglich behoben werden müssen.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Lärmbelästigungen zu verhindern, wird die Polizei auch weiterhin Poser- und Tuningkontrollen mit dem Schwerpunkt auf der technischen Beschaffenheit und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge durchführen.

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