Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Gailingen, Lkr. Konstanz) Diebe auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten - Polizei warnt! (30.05.2026)

Blumberg, Gailingen (ots)

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor Dieben auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten und weist erneut darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu lassen. Am Samstagmittag haben Unbekannte einer Frau den Geldbeutel aus dem auf dem Parkplatz eins Lebensmittelgeschäfts in der Leo-Wohleb-Straße abgestellten Auto entwendet. Nachdem die 74-Jährige ihre Einkäufe eingeladen hatte und den Einkaufswagen zur Sammelstation zurückbrachte, nutzten Diebe die Gelegenheit, den im Einkaufskorb auf der Rückbank liegenden Geldbeutel der Seniorin aus dem unverschlossenen Auto zu entwenden.

Zu einem gleichen Vorfall kam es bereits vergangenen Mittwoch auf dem Parkplatz eines Discounters "Im Rheinauer" in Gailingen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Langfingern, die Sorglosigkeit schamlos ausnutzten und weist erneut eindringlich darauf hin, Wertsachen nie im Auto zurückzulassen - auch nicht nur kurz - und Fahrzeuge, wenn sie - auch nur für wenige Momente - unbeobachtet sind immer abzuschließen!

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