PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls

Gelsenkirchen (ots)

Ein 69 Jahre alter Gelsenkirchener überquerte am Montagmittag, 13. April 2026, die Straße An der Rennbahn in Horst, als ihm eine bislang unbekannte Frau gegen 11 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl von hinten gegen die Beine fuhr. Der Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des roten Elektromobils kümmerte sich jedoch nicht um den Gestürzten, sondern setzte ihre Fahrt fort.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin des Elektromobils, sich zwecks Sachverhaltsklärung beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:46

    POL-GE: Hakenkreuzgraffiti auf Auto in Erle gesprüht - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 8. April 2026, und Freitag, 10. April 2026, zwei geparkte Autos in Erle mit Graffiti besprüht. Auf beide Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz an der Straße An der Gräfte abgestellt waren, wurden teilweise unleserliche Schriftzüge aufgesprüht. Das Auto einer 48-Jährigen aus Recklinghausen wurde außerdem mit ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:36

    POL-GE: Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verstößen in Schalke-Nord

    Gelsenkirchen (ots) - Mehrere Strafverfahren, eine vorläufige Festnahme und die Prüfung eines beschleunigten Verfahrens sind die Konsequenzen einer Verkehrskontrolle in Schalke-Nord am Freitag, 10. April 2026. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 11 Uhr an der Josefinenstraße auf ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam und sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren