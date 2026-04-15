Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls

Gelsenkirchen (ots)

Ein 69 Jahre alter Gelsenkirchener überquerte am Montagmittag, 13. April 2026, die Straße An der Rennbahn in Horst, als ihm eine bislang unbekannte Frau gegen 11 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl von hinten gegen die Beine fuhr. Der Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des roten Elektromobils kümmerte sich jedoch nicht um den Gestürzten, sondern setzte ihre Fahrt fort.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin des Elektromobils, sich zwecks Sachverhaltsklärung beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

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