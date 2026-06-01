Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Schlägereien auf dem Volksfest: Polizei bittet um Hinweise (31.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Auf dem Volksfest an der Donauwiese ist es am Sonntagabend zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Zunächst meldeten Anrufer gegen 18:45 Uhr der Polizei, dass mehrere Jugendliche auf dem Festplatz aufeinander losgehen würden. Die verständigten Beamten trafen vor Ort lediglich zwei 17- und 18-jährige Geschädigte an, die durch Schläge ins Gesicht leichte Verletzungen erlitten hatten. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die beiden Jugendlichen. Eine Fahndung nach den 14 und 18 Jahre alten vermutlichen Tatverdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg.

Gegen 20:15 Uhr kam es dann zu einer weiteren zunächst verbalen und im weiteren Verlauf körperlichen Auseinandersetzung, an der wiederum der 18-jährige Tatverdächtige beteiligt gewesen sein soll. Zwei 22 und 27 Jahre alte Frauen gerieten mit dem Heranwachsenden sowie einem weiteren bislang unbekannten Täter in Streit, welcher in der Folge eskalierte. Die Frauen wurden an den Armen gepackt und zu Boden gezogen.

Nachdem sich der Vater der Geschädigten zwischen die Beteiligten gestellt hatte, besprühte ihn der 18-Jährige mutmaßlich mit Pfefferspray und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der 45-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten erneut. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief wiederum ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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