Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, K5919

Lkr. Tuttlingen) 17-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit einem Rehbock und verletzt sich leicht (29.05.2026)

Talheim (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Kreisstraße 5919 ein Wildunfall zwischen einem Motorrad und einem Rehbock ereignet.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer war gegen 22 Uhr mit seiner Yamaha von Öfingen in Richtung Talheim unterwegs. Als ein Rehbock die Fahrbahn querte, konnte der Zweiradfahrer nicht mehr ausweichen, erfasste das Tier und kam zu Fall. Der 17-Jährige rutschte etwa 50 Meter über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der Leitplanke. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu.

Der Rehbock wurde durch den Zusammenstoß unmittelbar getötet. Ein Jagdausübungsberechtigter kümmerte sich um die Bergung des Tieres. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell