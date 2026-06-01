Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch im Naturfreibad Klosterweiher (30./31.05.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in das Naturbad Klosterweiher eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und versuchten, über einen Rollladen in einen weiteren Raum zu gelangen, wobei sie jedoch scheiterten. Soweit bislang bekannt, flüchteten die Einbrecher anschließend ohne Beute.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Naturbads beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07724 9495-00 beim Revier St. Georgen zu melden.

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