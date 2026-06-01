Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Scooterfahrer streift Radfahrerin - 86-Jährige stürzt, Rollerfahrer fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (01.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bitte um Hinweise nach einem Unfall zwischen einem unbekannten E-Scooterfahrer und einer Radfahrerin am Montagmittag "An der Schelmengaß". Eine 86-jährige Radfahrerin war gegen 13.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Goldenbühlstraße unterwegs. Auf Höhe der Wieselsbergstraße touchierte sie ein Unbekannter auf einem E-Scooter beim Vorbeifahren. Infolge dessen kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich. Der junge Mann mit dem Scooter fuhr indes weiter.

Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Rollerfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Revier Villingen zu melden.

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