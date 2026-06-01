Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt in der Straße "Zolltafel" (31.05.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter versucht, in ein Geschäft in der Straße "Zolltafel" einzubrechen. Kurz nach Mitternacht machte sich der Täter gewaltsam an der Eingangstür des Drogeriemarktes zu schaffen. Noch bevor der Einbrecher in die Innenräume gelangte, löste jedoch ein Alarm aus, der ihn in die Flucht schlug.

Zeugen, die um Mitternacht Verdächtiges im Bereich des dm-Drogeriemarktes beobachtet haben oder die sonst Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

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