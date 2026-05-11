Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kellerbrand in Oberhausen - Zwei Personen über Drehleiter gerettet

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Oberhausen (ots)

Oberhausen - Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus im Norden von Oberhausen. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug 2 zur Einsatzstelle aus. Eine Frau sowie ein Kind konnten das Gebäude aufgrund des stark verrauchten Treppenraums nicht mehr eigenständig verlassen und mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst untersucht. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Mann vor dem Gebäude, der ebenfalls medizinisch versorgt werden musste. Nach ersten Informationen hatte er sich bei eigenen Löschversuchen im Brandrauch aufgehalten. Das gesamte Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Der Brand im Keller konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

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