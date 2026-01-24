PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss kontrolliert - Blutprobe entnommen

Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein - Ebernburg) (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit kontrollierten Polizeibeamte am heutigen Tag, gegen 12:05 Uhr, einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Den Beamten fiel bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Mann räumte ein, bereits am Morgen Alkohol konsumiert zu haben. Da auch die Beifahrerin nach Angaben des Fahrers alkoholisiert gewesen sein soll und diese danach auch einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt, um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern. Der 51-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht. Die Blutentnahme, zwecks genauer Bestimmung der Alkoholkonzentration, folgte dort. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol bereits in geringen Mengen die Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und das Einschätzungsvermögen beeinträchtigt - häufig ohne dass Betroffene sich selbst als "fahruntüchtig" empfinden. Schon kurze Strecken können dann eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen - für den Fahrer, für Mitfahrende und für unbeteiligte Verkehrsteilnehmende.

Die Polizei appelliert daher ausdrücklich: Wer Alkohol getrunken hat, lässt das Auto stehen. Nutzen Sie alternative Verkehrsmittel wie öffentliche Verkehrsmittel, Taxi oder organisieren Sie eine nüchterne Fahrgelegenheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 02:52

    POL-PDKH: Widerstand gegen vier Polizeibeamte

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 20:14 Uhr kommt es auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach zu einem Einsatz der Polizei Bad Kreuznach. Zunächst soll eine randalierende Person, welche zuvor mit dem Zug, ohne gültiges Zugticket mit dem Zug gefahren ist und verbal auffällig wurde, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als der männliche Beschuldigte durch die vier eingesetzten Beamten ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 01:54

    POL-PDKH: Falschfahrer auf der B41 Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Samstagabend, den 17.01.2026 gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der B 41 im Bereich Weinsheim. Den Angaben der Zeugen zufolge befuhr der dunkle PKW die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim und nutzte dabei die falsche Richtungsfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten dem entgegenkommenden Fahrzeug gerade noch ...

    mehr
