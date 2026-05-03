Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus auf der Ebertstraße - mehrere Beteiligte, keine Schwerverletzten

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Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Feuerwache 1 in Oberhausen gegen 13:00 Uhr im Rahmen des Wachwechsels zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ebertstraße alarmiert. Beteiligt waren zwei Pkw sowie ein Linienbus der STOAG.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass alle Fahrgäste den Bus eigenständig und unverletzt verlassen konnten. Eine zunächst in ihrem Fahrzeug verbliebene Person wurde durch die Feuerwehr betreut und konnte anschließend ebenfalls ihr Fahrzeug sicher verlassen.

Der Busfahrer sowie der Fahrer eines weiteren beteiligten Pkw standen unter dem Eindruck des Unfallgeschehens, blieben jedoch körperlich unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort und arbeitete eng mit der Polizei zusammen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Ebertstraße für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden.

Nach Abschluss der Sicherungsarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

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