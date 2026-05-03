PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus auf der Ebertstraße - mehrere Beteiligte, keine Schwerverletzten

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus auf der Ebertstraße - mehrere Beteiligte, keine Schwerverletzten
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Feuerwache 1 in Oberhausen gegen 13:00 Uhr im Rahmen des Wachwechsels zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ebertstraße alarmiert. Beteiligt waren zwei Pkw sowie ein Linienbus der STOAG.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass alle Fahrgäste den Bus eigenständig und unverletzt verlassen konnten. Eine zunächst in ihrem Fahrzeug verbliebene Person wurde durch die Feuerwehr betreut und konnte anschließend ebenfalls ihr Fahrzeug sicher verlassen.

Der Busfahrer sowie der Fahrer eines weiteren beteiligten Pkw standen unter dem Eindruck des Unfallgeschehens, blieben jedoch körperlich unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort und arbeitete eng mit der Polizei zusammen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Ebertstraße für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden.

Nach Abschluss der Sicherungsarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Oberhausen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren