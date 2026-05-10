Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Dachstuhlbrand beschäftigt die Feuerwehr am Muttertag

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Oberhausen (ots)

Kurz nach 16 Uhr am Sonntagnachmittag wurde der Feuerwehr Oberhausen ein Brand in einer Doppelhaushälfte gemeldet. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass sich das Feuer bereits von der Küche im 1. OG über den Spitzboden auf das Dachstuhl ausgebreitet hatte.

Der alarmierte Löschzug der Feuerwache 2 leitete umgehend eine Brandbekämpfung mit einem Trupp von innen sowie über die Drehleiterbesatzung von außen ein. Weitere Feuerwehreinheiten von der Feuerwache 1 befanden sich ebenfalls bereits auf der Anfahrt. Das Feuer konnte sich indes schnell und nahezu ungehindert über die Dachkonstruktion ausbreiten. Durch gezielten Einsatz und aufwendiger gewaltsamer Entfernung der Dachziegel gelang es die weitere Brandausbreitung zu stoppen. Ein Übergreifen auf das Dach der Nachbarhaushälfte, welches sogar Photovoltaikplatten enthielt, konnte rechtzeitig verhindert werden. Um an alle Glutnester zu gelangen, mussten durch beide Drehleitern nahezu alle Dachziegel der Vorderseite der betroffenen Haushälfte entfernt werden. Alle Bewohner des Objektes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt worden ist. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Grundschutz sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften ca. 3,5 Std. im Einsatz.

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