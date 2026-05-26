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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz in Siedlinghausen - Zeuge gesucht

Winterberg (ots)

Am 15.05.2026 um 19:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Winterberg-Siedlinghausen. Eine Frau ihren Wagen während eines Einkaufs auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hochsauerlandstraße abgestellt. Als sie das Geschäft verließ, sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Dieser gab an, beobachtet zu haben, wie ein anderes Fahrzeug den geparkten Pkw der Frau beschädigte und anschließend vom Unfallort flüchtete. Der unbekannte Zeuge übergab der Geschädigten einen Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlich verursachenden Fahrzeugs, entfernte sich jedoch anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

An dem geparkten Auto entstand Sachschaden.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei bittet insbesondere den bislang unbekannten Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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