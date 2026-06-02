Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Polizeibeamte schlichten Nachbarschaftsstreit und werden angegriffen (30.05.2026)

Schramberg (ots)

Bei der Schlichtung eines Nachbarschaftsstreits sind Polizeibeamte am Samstagabend durch einen Anwohner angegriffen worden.

Gegen 21 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte zur Schlichtung eines Streits in der Landenbergerstraße. Zwei 30 und 41 Jahre alte Nachbarn waren zuvor aneinandergeraten und hatten die Polizei hinzugezogen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme schlug der 30-Jährige mehrfach nach einem Polizeibeamten und traf diesen im Gesicht. Um den Angriff zu beenden, setzten die Polizisten in der Folge ihr Reizstoffsprühgerät ein und nahmen den Angreifer in Gewahrsam. Sowohl die beiden Polizeibeamten als auch der 30-Jährige erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Zur Klärung einer möglichen alkoholischen Beeinflussung des Tatverdächtigen ordnete die Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutentnahme an. Um weitere Störungen zu verhindern, verblieb der Mann bis zum nächsten Morgen im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

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