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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 15.05. gegen 16.10 Uhr kam es in der Schwelmer Beyenburger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Die 25-jährige Frau aus Sprockhövel befuhr mit ihrer Kawasaki die Beyenburger Straße in Fahrtrichtung Wupperstraße. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve mit Gefälle kam die Kradfahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort installierten Schutzplanke. Bei dem Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Schwelmer Krankenhaus verbracht. (MJA)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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