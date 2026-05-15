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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung- schwerer Raub auf Juwelier- wer kennt diese Personen ?

Hattingen (ots)

Zu einem Raub auf einem Juwelier in der Hattinger Innenstadt kam es am 28.01.2026 gegen 16:30 Uhr. Der Sachverhalt ist unter folgender Pressemeldung zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6206430 Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach Zeuginnen und Zeugen.

Fotos der Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/203667

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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