Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird diese 16-Jährige

Ennepetal (ots)

Die vermisste 16-jährige wurde am Samstag, den 09.05.2026 als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht, wie vereinbart, nach Hause zurückkehrte. Fahndungsmaßnahme verliefen bisher ergebnislos. Sie hat Bezüge nach Willich, Wuppertal, und Köln. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat die Vermisste nach dem 09.05.2026 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/203741

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