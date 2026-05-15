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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird diese 16-Jährige

Ennepetal (ots)

Die vermisste 16-jährige wurde am Samstag, den 09.05.2026 als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht, wie vereinbart, nach Hause zurückkehrte. Fahndungsmaßnahme verliefen bisher ergebnislos. Sie hat Bezüge nach Willich, Wuppertal, und Köln. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat die Vermisste nach dem 09.05.2026 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/203741

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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