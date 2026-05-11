Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Unfall unter Alkoholeinfluss- Widerstand auf der Wache geleistet

Breckerfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 9. Mai, gegen 20:45 Uhr in der Wichernstraße einen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 45-jährige aus Breckerfeld mit ihrem PKW Citroën aus einer Parklücke auszuparken. Zuerst fuhr sie dabei jedoch rückwärts gegen einen Erdhügel. Im Anschluss wollte sie die Parklücke vorwärts verlassen und touchierte dabei einen geparkten PKW der Marke Mitsubishi. Der Zeuge eilte daraufhin zum Citroën, so dass die Breckerfelderin bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort blieb. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich schnell der Verdacht, dass die 45-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Sie hatte deutliche Stimmungsschwankungen und es war starker Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein Test bestätigte schnell den Verdacht und zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Es folgte eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Ennepetal. Bei der Blutprobe versuchte die 45-jährige mehrfach zu flüchten, wurde verbal ausfällig und versuchte einen Beamten wegzustoßen.

Sie erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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