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POL-EN: Schwelm: Täter brechen in Senioreneinrichtung ein- Drei Täter flüchten

Schwelm (ots)

Drei augenscheinlich männliche Täter flüchteten aus einer Senioreneinrichtung in der Döinghauser Str., nachdem sie durch eine Mitarbeiterin entdeckt wurden. Am 12.05, gegen 23:50 Uhr stellte eine Mitarbeiterin eine unbekannte männliche Person im Erdgeschoss fest. Zwei weitere unbekannte Personen kamen zu diesem Zeitpunkt aus dem Kellergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Senioreneinrichtung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nachdem sie entdeckt wurden, nahmen sie umgehend die Flucht über einen Seiteneingang auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Derzeit deutet alles daraufhin, dass die Täter nur in den Büroräumen der Einrichtung waren.

Ein Täter trug auffallende blau-orangene Handschuhe.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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