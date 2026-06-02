Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Kreuzung Oberzeller Straße

Pirminstraße - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen! (31.05.2026)

Reichenau (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, hat eine Autofahrerin auf der Kreuzung Oberzeller Straße / Pirminstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Zeugenangaben touchierte eine ältere Frau mit grauen Haaren und dunkelgrauem Kleinwagen beim Abbiegen von der Pirminstraße nach links auf die Oberzeller Straße das dortige Stoppschild, das durch den Zusammenstoß aus der Verankerung riss. Ohne danach anzuhalten und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, fuhr die Frau anschließend jedoch einfach davon.

Weitere Zeugen sollen den Unfall beobachtet haben, entfernten sich jedoch vor Eintreffen der Polizei.

Diese und weitere Personen, die Hinweise zu der flüchtigen Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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