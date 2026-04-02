PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung Brandeinsatz Holtenauer Straße

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Holtenauer Straße

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 31.03.2026 – 15:23

    FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Hilfeleistungseinsatz in der Kaistraße

    Kiel (ots) - Gegen 13:10 Uhr ging in der Leitstelle ein Notruf bezüglich eines austretenden Gefahrstoffes am Schwedenkai ein. An einem Container war es zu einer Leckage gekommen, woraufhin geringe Mengen einer ätzenden Flüssigkeit ausgetreten waren. Die Leitstelle alarmierte daraufhin ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, unter anderem den ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 13:51

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Hilfeleistungseinsatz in der Kaistraße

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz in der Kaistraße. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte an: Feuerwehr ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 00:43

    FW-Kiel: Brandeinsatz in Kiel Dietrichsdorf, eine Person aus Wohnung gerettet.

    Kiel (ots) - Um 23:45 erreichte ein Notruf die Integrierte Regionalleitstelle Mitte, der Anrufer meldete Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung in der Straße Probsteier Platz. Im 1. Obergeschoss, war ein Rauchwarnmelder während des Notrufes deutlich zu hören. Der Anrufer teilte mit, dass sich wohl noch eine Person in der Wohnung befinden würde. Sofort wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren