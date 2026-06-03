Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonnen abgebrannt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach gegen 1 Uhr ein Brand in der Straße Am Lettenbuckel im Wieslocher Stadtteil Schatthausen aus. Nach aktuellem Erkenntnisstand ging das Feuer von einer Mülltonne aus und griff auf weitere über. Bei dem Brand wurden vier Mülltonnen vollständig zerstört. Zudem wurden ein Audi, der in der Nähe geparkt stand sowie die Fassade des angrenzenden Hauses durch die Flammen beschädigt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

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