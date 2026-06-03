PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonnen abgebrannt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach gegen 1 Uhr ein Brand in der Straße Am Lettenbuckel im Wieslocher Stadtteil Schatthausen aus. Nach aktuellem Erkenntnisstand ging das Feuer von einer Mülltonne aus und griff auf weitere über. Bei dem Brand wurden vier Mülltonnen vollständig zerstört. Zudem wurden ein Audi, der in der Nähe geparkt stand sowie die Fassade des angrenzenden Hauses durch die Flammen beschädigt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 19:41

    POL-MA: Verkehrsunfall auf der B3, PM Nr. 2

    Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am heutigen Nachmittag auf der B3 in Laudenbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich ein Seat Leon noch in Unfallendstellung auf dem Dach liegend im Straßengraben. Das andere Fahrzeug, ein Audi A3, stand noch auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer mussten durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren