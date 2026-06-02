Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall auf der B3, PM Nr. 2

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Nachmittag auf der B3 in Laudenbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich ein Seat Leon noch in Unfallendstellung auf dem Dach liegend im Straßengraben. Das andere Fahrzeug, ein Audi A3, stand noch auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 65-jährige Fahrer des Seat wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, während der 61-jährige Unfallgegner vor Ort durch den Rettungsdienst entlassen werden konnte.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme war die B3 ab dem Kreisverkehr zur K4229 und der Stettiner Straße bis ca. 19:05 Uhr gesperrt.

Der Unfallhergang und die Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim.

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