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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Teilsperrung der BAB 6 nach Unfall in Fahrtrichtung Mannheim, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Dienstag kurz vor 17:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 in Höhe von Ketsch in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Zum Unfallhergang, zu verletzten Personen sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Rettungskräfte sowie Einsatzkräfte der Polizei befinden sich derzeit vor Ort. Zusätzlich ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund des Unfalls ist die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim im betroffenen Streckenabschnitt derzeit gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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