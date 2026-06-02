Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 01:35 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Hochstättstraße, entwendeten hieraus eine noch nicht bekannte Menge Zigaretten und flüchteten.

Bei der für das Gebäude verantwortlichen Sicherheitsfirma ging ein Alarm ein, wonach sie sich umgehend zu dem Supermarkt begaben. Hier stellten sie Einbruchsspuren an der Eingangstür fest und verständigten die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sach- sowie Diebstahlsschadens ist noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

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