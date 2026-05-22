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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) ist ein Motorradfahrer auf der L728 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwer verletzt.

Ein 32-Jähriger war gegen 16:20 Uhr über die L728 aus Hilchenbach in Richtung Kirchhundem mit einem Motorrad unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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