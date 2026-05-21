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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jähriger nach Diebstahl aus Feuerwache in Spielothek gestellt - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) ist aus einer Feuerwache in Geisweid Geld entwendet worden. Wenig später konnte ein 39-Jähriger in einer Spielothek gestellt werden.

Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Diebstahl aus einer Feuerwache in Geisweid. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine unbekannte Person bereits gegen 13 Uhr Zugang in das Innere der Wache verschafft hatte. Es wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet.

Einem aufmerksamen Zeugen war zuvor ein Mann mit einem Fahrrad im Bereich der Feuerwache aufgefallen.

Dank weiterer Zeugenaussagen konnte wenig später der 39-jährige Besitzer des Fahrrads in einer nahegelegenen Spielothek angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine Schlüsselmappe aufgefunden, die aus der Feuerwache stammte. Das Bargeld hatte er beim Eintreffen der Beamten bereits in der Spielothek ausgegeben.

Der 39-Jährige wurde anschließend zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort gestand er den Diebstahl und wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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