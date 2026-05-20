Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Blitzeinbruch bei Juwelier - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

In den heutigen Nachtstunden (20. Mai) ist es zu einem Blitzeinbruch in der Eiserntalstraße in Eiserfeld gekommen.

Vermutlich mehrere Täter drangen dort gewaltsam in einen Juwelierladen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen startete der Einbruch gegen 03:46 Uhr. Nachbarn sind durch einen lauten Knall geweckt worden. Die kurz darauf alarmierte Polizei traf wenige Minuten später vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter bereits vom Tatort unerkannt geflüchtet.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Eindringlinge gewaltsam eine Stahlgittertür und anschließend die dahinter befindliche Ladentür geöffnet hatten. Im Ladenlokal wurden zahlreiche Glasvitrinen eingeschlagen und der darin befindliche Schmuck geklaut.

Zeugen haben draußen mehrere Männerstimmen sowie ein wegfahrendes Auto vernommen. Möglicherweise fuhr das Fahrzeug in Richtung Eiserfeld-Ortsmitte davon. Nähere Hinweise auf Personen und das Fahrzeug liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Fahrzeugen, auch in den benachbarten Behörden und auf der Autobahn verlief bislang ergebnislos.

Zur Höhe des Beuteschadens können derzeit ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Allein die Sachschäden gehen in den vier- bis fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich über die Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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