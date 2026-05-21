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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos nach Verkehrsunfall #polsiwi

Bad Laasphe- Feudingen (ots)

Am Mittwochabend (20.05.2026) ist es auf der Sieg-Lahn-Straße im Bereich "Zum Hainberg" in Feudingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden und zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Ersten Erkenntnissen nach war gegen 18:15 Uhr ein 24-jähriger VW-Fahrer auf der Sieg-Lahn-Straße in Fahrtrichtung Volkholz unterwegs. Zeitgleich wollte ein 55-jähriger Skoda-Fahrer die Sieg-Lahn-Straße aus der Straße "Zum Hainberg" kommend überqueren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalles übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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