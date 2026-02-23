LPI-SLF: Pkw ohne Versicherungsschutz

Königsee (ots) - Am Samstag, dem 22.02.2026, führte die Polizei in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr auf der B 88 zwischen Oberköditz und Königsee Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Messbereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrolle wurden insgesamt 478 Fahrzeuge erfasst. Von ihenen, überschritten 49 Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste Pkw war mit 84 km/h unterwegs. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld ...

