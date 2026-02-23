Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw ohne Versicherungsschutz
Saalfeld (ots)
Am Samstag, dem 22.02.2026, gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von der zuständigen Zulassungsstelle zur "Entstempelung" ausgeschrieben war. Das amtliche Kennzeichen hatte somit seine Gültigkeit verloren, wodurch auch der Versicherungsschutz erlosch. Der Pkw wurde folglich ohne gültige Pflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Dies strellt eine Straftat dar. Die Beamten fertigten eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.
