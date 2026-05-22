PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 45-Jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer war gegen 06:30 Uhr über die Westerwaldstraße in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle blieb er stehen, um nach links abzubiegen. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer, der hinter ihm fuhr, übersah den Motorradfahrer und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:56

    POL-SI: 39-Jähriger nach Diebstahl aus Feuerwache in Spielothek gestellt - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Am Mittwoch (20.05.2026) ist aus einer Feuerwache in Geisweid Geld entwendet worden. Wenig später konnte ein 39-Jähriger in einer Spielothek gestellt werden. Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Diebstahl aus einer Feuerwache in Geisweid. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine unbekannte Person bereits gegen 13 ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:46

    POL-SI: Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos nach Verkehrsunfall #polsiwi

    Bad Laasphe- Feudingen (ots) - Am Mittwochabend (20.05.2026) ist es auf der Sieg-Lahn-Straße im Bereich "Zum Hainberg" in Feudingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden und zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Ersten Erkenntnissen nach war gegen 18:15 Uhr ein 24-jähriger VW-Fahrer auf der Sieg-Lahn-Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 15:10

    POL-SI: Radfahrer gestürzt - Polizei sucht nach beteiligtem schwarzen Auto -#polsiwi

    Wilnsdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags (19. Mai) ist ein 23-jähriger Pedelecfahrer zu Fall gekommen. Kurz zuvor war er von einem vermutlich schwarzen Pkw überholt worden. Die Polizei sucht nun nach diesem Fahrzeug. Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann mit seinem E-Bike (Pedelec) auf der Landstraße L 907 zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren