Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 45-Jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer war gegen 06:30 Uhr über die Westerwaldstraße in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle blieb er stehen, um nach links abzubiegen. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer, der hinter ihm fuhr, übersah den Motorradfahrer und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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