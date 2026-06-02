Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Personenfahndung - Zeugenaufruf, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hintergrund der in der Nacht auf Dienstag durchgeführten Fahndungsmaßnahmen im Bereich Hemsbach, bei denen mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, war ein Wohnungseinbruch in der Grünberger Straße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft kurz nach 03:00 Uhr in ein dortiges Mehrfamilienhaus. Die Unbekannten betraten zunächst über ein angrenzendes Nachbargrundstück den Garten des betroffenen Anwesens, indem sie einen etwa zwei Meter hohen Holzzaun überkletterten. Im Anschluss schlugen sie eine gläserne Zugangstür ein und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt in das Gebäude. Im Inneren des Mehrfamilienhauses brach die Täterschaft gewaltsam die einzelnen Wohnungstüren auf, durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und verließ das Anwesen sodann auf demselben Weg, über den sie eingedrungen war. Anschließend flüchteten die Unbekannten über das an die Bundesautobahn A5 angrenzende Feldgebiet.

Die Höhe des Diebstahls- sowie des angerichteten Sachschadens sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grünberger Straße oder des angrenzenden Feldgebiets gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden. Ferner werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, vorhandene Videoüberwachungen auf etwaige relevante Aufzeichnungen zu überprüfen und diese der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, auf Schutzmaßnahmen gegen Wohnungseinbrüche hinzuweisen:

- Türen und Fenster sichern: Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Haus- und Wohnungstüren stets verschlossen werden. Veraltete Schlösser sollten durch einbruchhemmende Mehrfachverriegelungen ersetzt werden. - Einbruchhemmende Verglasung: Gläserne Zugangstüren und bodennahe Fenster sollten mit Sicherheitsglas ausgestattet sein. - Zäune und Zugänge sichern: Gartentore und Zaunzugänge sollten mit zuverlässigen Schlössern gesichert werden, um das unbefugte Betreten des Grundstücks zu erschweren. - Beleuchtung: Bewegungsmelder und Außenbeleuchtung erhöhen das Entdeckungsrisiko für Einbrecher erheblich. - Videoüberwachung: Legale Videoüberwachungsanlagen im Eingangs- und Gartenbereich können zur Täteridentifizierung beitragen und wirken präventiv abschreckend. - Verdächtiges melden: Unbekannte Personen oder Fahrzeuge, die im Wohnbereich auffällig erscheinen, sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

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