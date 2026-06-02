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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Gymnasium - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 00:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Fensterscheiben des Gymnasiums in der Schubertstraße in Sinsheim.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Fensterscheiben im Bereich des Musiksaals sowie an der darunter gelegenen Sporthalle beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Schubertstraße wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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