Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Wilhelmsfeld L 536; Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt, Rettungshubschraber im Einsatz PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie ebreits berichtet ereignete sich am 01.06.2026 gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 39-jährige BMW-Lenkerin die Talstraße in Fahrtrichtung L 596a. Hierfür bog sie nach liks ab und übersah einen 29-jährigen bevorrechtigten Rennradfahrer, welcher die Schriesheimer Straße in Fahrtrichtung des Branichtunnels befuhr. Der Unfallgeschädigte wurde frontal auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen, wobe er sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zuzog. Nach dem Zusammenstoß blieb der Unfallgeschädigte auf dem zum Stillstand gekommenen BMW liegen. Lebensgefahr bestand beim 29-jährigen nicht.

Der Geschädigte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenahus verbracht.

An dem Pkw enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, an dem Rennrad in Höhe von ca. 500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die die L536, zwischen der Abzweigung Schriesheim und Wilhelmsfeld in Richtung Altenbach, teilweise bis um 21.20 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

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