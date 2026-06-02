Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, Frontalzusammenstoß, ein Leichtverletzter PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 01.06.2026 gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit seinem Audi SQ8 die B 292 von Sinsheim kommend in Richtung Waibstadt. Auf Höhe einer dort befindlichen Tankstelle missachtete er als Linksabbieger die Vorfahrt eines 24-jährigen BMW Fahrers, welcher in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Durch das Unfallgeschehen erlitt der 24-jährige Unfallgeschädigte leichte Verletzungen. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenahus verbracht. Der Unfallverursacher erlitt keine Verletzungen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Beide Pkw verloren Betriebsstoffe und waren nicht mehr fahrbereit. Die Autos wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Absperrmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn bis 21.00 Uhr gesperrt werden.

Ein verständigter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

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